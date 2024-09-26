Терапевт Маеренкова предупредила, что сидячая работа повышает риск появления сахарного диабета

Когда человек находится в сидячем положении, он расходует меньше энергии, однако природа создала тело как устройство, которое должно быть постоянно в движении, отметила врач-терапевт Татьяна Маеренкова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, многочисленные исследования установили связь между малоподвижным образом жизни и множеством проблем со здоровьем. Сидячая работа повышает риски развития ожирения, гипертонии, повышенного уровня глюкозы и холестерина в крови, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ показал, что люди, проводящие более восьми часов в день в сидячем положении без физической активности, имеют риск смертности, сопоставимый с риском от ожирения или курения, добавил «Петербургский дневник».