Терапевт Лопатин заявил, что петербуржцам не грозит эпидемия цинги

Цинга — это крайне опасное заболевание, которое развивается при недостатке в организме витамина С. Сейчас количество людей с подобным диагнозом по всему миру увеличилось, и врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин рассказал Gazeta.SPb , может ли это заболевание грозить петеребуржцам.

По его словам, добиться такого ярко выраженного дефицита витамина С, чтобы развилась цинга, крайне сложно. Такое случается только в очень редких случаях. Чтобы заполучить заболевание, должно одновременно сойтись сразу несколько факторов.

Во-первых, у человека должны быть проблемы с ЖКТ и нарушения всасываемости микроэлементов. Также — крайне скудный рацион. Врач подчеркнул, что максимум, что может грозить петербуржцам и россиянам в целом — это незначительный дефициь аскорбиновый кислоты. В данном случае больше всего рискуют поклонники диет с низким содержанием калорий.