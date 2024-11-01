Терапевт Лопатин заявил, что петербуржцам не грозит эпидемия цинги

Цинга — это крайне опасное заболевание, которое развивается при недостатке в организме витамина С. Сейчас количество людей с подобным диагнозом по всему миру увеличилось, и врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин рассказал Gazeta.SPb, может ли это заболевание грозить петеребуржцам.
По его словам, добиться такого ярко выраженного дефицита витамина С, чтобы развилась цинга, крайне сложно. Такое случается только в очень редких случаях. Чтобы заполучить заболевание, должно одновременно сойтись сразу несколько факторов.
Во-первых, у человека должны быть проблемы с ЖКТ и нарушения всасываемости микроэлементов. Также — крайне скудный рацион. Врач подчеркнул, что максимум, что может грозить петербуржцам и россиянам в целом — это незначительный дефициь аскорбиновый кислоты. В данном случае больше всего рискуют поклонники диет с низким содержанием калорий.
Более 200 российских ТЦ окажутся на грани банкротства в 2025 году
Завершен снос аварийного жилого дома в городском округе Клин
Немца и француза поймали на Байконуре за попытки снять ракетоноситель «Энергия»
Новая школа на 1100 мест появится в Ленинском округе в 2025 году
Футболисты из Ленинского округа стали призерами областного чемпионата
Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды 1 ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте