Терапевт Лопатин рассказал, что отличительным симптомом нового штамма COVID-19 XEC считается сильная слабость

Новый штамм коронавируса XEC возник в результате рекомбинации двух предшествующих штаммов, KP.3.3 и KS.1.1, что делает его более устойчивым к иммунитету человека и, следовательно, более заразным. По словам врача Сергея Лопатина, симптомы XEC аналогичны гриппу и включают повышение температуры, слабость, ломоту в мышцах, боль в горле, заложенность носа и сильный кашель, сообщила Gazeta.SPb.
Диагностировать XEC трудно, так как он схож с симптомами ОРВИ и простуды. Важно обратить внимание на интенсивность проявлений: при XEC слабость может быть сильнее даже при легком течении.
Кроме того, симптомы ОРВИ, как правило, утихают через три или четыре дня, тогда как коронавирус может вызывать более длительные проявления, такие как сухой кашель. Потеря обоняния также возможна, но встречается реже, чем у ранних штаммов COVID-19.
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