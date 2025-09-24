Терапевт Левшин связал частую анемию среди молодежи с изменениями в пищевых привычках

Медицинские работники отмечают негативную динамику: анемия все чаще встречается среди молодых людей. Врачи сообщают, что пациенты в возрасте до 30 лет все чаще жалуются на усталость, сонливость, одышку и головокружение.Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Сейчас каждый третий пациент молодого возраста жалуется на вялость и быструю утомляемость», — поделились медики.

Терапевт Виктор Левшин считает, что одна из основных причин — изменения в пищевых привычках. Молодежь часто пропускает завтрак или заменяет его перекусами, что приводит к недостаточному потреблению железа. Еще один фактор — тенденция отказа от мяса, пропагандируемая фуд-блогерами. Однако делать это без консультации врача небезопасно, предупреждает специалист.