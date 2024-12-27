Терапевт Лепилова: заниматься спортом на улице можно при температуре не ниже -25 градусов

Зимние виды спорта на свежем воздухе могут быть полезными для здоровья, но важно учитывать индивидуальные особенности организма и физическую подготовку. Об этом рассказала врач-терапевт и невролог Полина Лепилова в беседе с сайтом Ura.ru .

По словам специалиста, оптимальная температура для занятий — не ниже -25°градусов. Людям с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или болезнь Рейно, стоит выбирать более теплые дни.

Правильная экипировка, включающая одежду из мембранных тканей и многослойность, также играет ключевую роль. Важно обращать внимание на симптомы переохлаждения и вовремя прекращать тренировку при их появлении, отметила Лепилова.