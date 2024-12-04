Терапевт Леонтьева заявила, что современные противозачаточные препараты полностью безопасны для здоровья

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) остаются одним из самых популярных способов планирования беременности. Кроме того, эти препараты применяются в лечение множества женских заболеваний. Среди них — эндометрит, эндометриоз и даже бесплодие. О безопасности противозачаточных таблеток рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с сайтом RuNews24.ru.