Терапевт Леонтьева заявила, что современные противозачаточные препараты полностью безопасны для здоровья

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) остаются одним из самых популярных способов планирования беременности. Кроме того, эти препараты применяются в лечение множества женских заболеваний. Среди них — эндометрит, эндометриоз и даже бесплодие. О безопасности противозачаточных таблеток рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с сайтом RuNews24.ru.

Специалист отметила, что эти препараты состоят из прогестагена и эстрогена. Последний гормон ранее применялся в повышенной дозировке, что приводило к образованию тромбов и повышало риски инфаркта и инсульта.

Современные контрацептивы содержат минимальные дозы эстрогена, поэтому противозачаточные средства полностью безопасны для женского здоровья, заключила Леонтьева.

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