Терапевт Леонтьева рассказала, что шоколад и недостаток сна могут провоцировать мигрени

Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала, что в списке факторов, способствующих появлению мигрени, есть наследственная предрасположенность. Однако ученые до сих пор не могут найти точные причины этого недуга.

Точно известно, что риск развития мигрени значительно увеличивается во время менструации, при беременности и стрессах. Также триггером выступают недостаток сна и продукты с содержанием шоколада и алкоголя.

Яркое освещение, громкие звуки и сильные запахи могут провоцировать мигрень у чувствительных людей, добавила Леонтьева.