Терапевт Леонтьева: простуду вызывают вирусы и бактерии, а не мокрые ноги и сквозняки

Промокшие ноги и сквозняки не могут стать прямой причиной болезни, однако они способны снизить устойчивость иммунитета перед вирусами и бактериями. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
Доктор пояснила, что мокрые ноги провоцируют сужение кровеносных сосудов для сохранения тепла внутри тела. Это может привести к нарушению кровообращения и снижению иммунитета.
Сквозняки, в свою очередь, создают условия резких перепадов температуры, что грозит переохлаждением организма. Однако вышеперечисленные явления напрямую не вызывают простуду, отметила Леонтьева.
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