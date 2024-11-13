Терапевт Леонтьева посоветовала закаляться и регулярно делать зарядку, чтобы снизить риски заболеть осенью

Осенью наш организм наиболее уязвим перед вирусами и авитаминозом из-за ослабленного иммунитета. Для укрепления здоровья необходимо добавить в ежедневный рацион большое количество фруктов, овощей и орехов. Об этом рассказала терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru .

Врач также отметила, что защититься от простуд поможет закаливание. Процедуры следует начинать постепенно. Регулярная физическая нагрузка укрепит иммунную систему в осенний период. Этот могут быть как пешие прогулки, так и ежедневные зарядки, передала «Вечерняя Москва».

Леонтьева напомнила, что в межсезонье организм тратит больше ресурса и дольше восстанавливается, поэтому крайне важно обеспечить себя качественным сном длительностью около восьми часов.