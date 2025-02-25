Терапевт Леонтьева назвала вакцинацию самым надежным способом защиты от клещей

Вакцинация — самый надежный способ защиты от клещевого энцефалита, однако начинать ее необходимо заблаговременно. О мерах предосторожности напомнила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.Ru .

Специалист посоветовала в парках и лесах носить закрытую одежду, заправлять брюки в носки и использовать репелленты. После прогулок важно тщательно проверять одежду и тело на наличие клещей, отмечает сайт «Известия».

К самым распространенным местам укосов клещей относятся область шеи, паха, подмышек и головы, поэтому стоит уделять особое внимание защите этих частей тела, подчеркнула Леонтьева.