Терапевт Лапа заявила, что временный переезд во время цветения должен длиться не меньше двух месяцев

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала «Москве 24» , что переезд в другой регион на время цветения может привести к обострению аллергии из-за стресса для иммунной системы.

По словам эксперта, если человек хочет уехать, чтобы спастись от аллергии, то переезд должен длиться месяц-два. За это время организм сможет адаптироваться к новым климатическим условиям: температуре, влажности, атмосферному давлению и составу воздуха. Это позволит понять, уменьшились ли симптомы аллергии.

При выборе региона для переезда стоит учитывать особенности климата. Например, если у человека аллергия на березу, то в период ее цветения лучше отправиться в Сочи, Геленджик, Анапу или Крым, где субтропический климат и морской воздух с высоким содержанием влаги помогут снизить концентрацию пыльцы.

Также подойдет Карелия с ее озерами и повышенной влажностью, которая снижает концентрацию пыльцы в воздухе. Однако важно избегать мест с высокой «грибковой нагрузкой», так как сырость, брожение и гниение могут вызвать дополнительные проблемы.

Среди зарубежных направлений врач рекомендует Турцию, особенно берега Средиземного и Эгейского морей, где концентрация пыльцы весной и летом минимальна. Снизить симптомы аллергии могут помочь и сосновые леса, которые есть в районе Кемера.