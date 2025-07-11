Терапевт Лапа призвала в жару носить вещи свободного кроя из хлопка

Врач-терапевт Людмила Лапа поделилась советами о том, какую одежду лучше носить при температуре выше +30 градусов. В разговоре с RT специалист обратила внимание на важность выбора легких и свободных вещей из хлопка. Такой материал позволяет коже дышать, что особенно важно в жару.

Лапа подчеркнула, что при намокании одежды из-за пота ее необходимо сменить. Это поможет избежать перегрева и сохранить чистоту пор. По словам доктора, сухая одежда способствует естественному очищению кожи, а влажная может привести к загрязнению пор.

Также терапевт обратила внимание на необходимость ношения головных уборов в жару. Она отметила, что как мужчинам, так и женщинам следует носить панамы, шляпы или кепки для защиты от солнца, отметил сайт aif.ru.

Если человек находится у водоема, можно использовать мокрую косынку в качестве альтернативы головному убору. Она поможет охладиться за счет испарения влаги, добавила Лапа.