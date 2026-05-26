Терапевт Лапа призвала обращаться к врачу при отеке и температуре после укуса клеща

Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как правильно действовать, если клещ впился в кожу.

По словам эксперта, удалять его следует аккуратно, желательно пинцетом, выкручивая по часовой стрелке, чтобы извлечь паразита вместе с головкой.

«Этого клеща надо будет сразу положить в баночку стерильную, чтобы сдать на анализ, чтобы он был не вирусный, чтобы ничего не было на нем», — отметила специалист.

Если после укуса на коже появилось пятно, отек и повысилась температура до 38–39 градусов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Терапевт посоветовала не ждать появления симптомов, а обращаться за медицинской помощью в любой ситуации после укуса клеща.