Терапевт Лапа посоветовала отселить болеющего родственника в другую комнату

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT поделилась рекомендациями, которые помогут избежать заражения вирусом при уходе за больным членом семьи.

«Можно не заболеть, если есть вторая комната. Больного следует в нее отселить, постараться общаться и помогать через дверь. Не особо контактировать воздушно-капельным путем. Не должно быть близких разговоров», — отметила врач.

Если возможности изолировать больного в другой комнате нет, нужно максимально ограничить контакт с ним. «Больному тяжело постоянно в маске жить. Самим следует сделать маски, есть назальные фильтры, то есть обеспечить защиту слизистых. В основном инфекция передается только при близком контакте», — объяснила эксперт.

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, также важно следить за питанием, водным режимом и состоянием слизистых оболочек, чтобы избежать появления налетов.