Терапевт Лапа отметила, что забота о здоровье может сильно отодвинуть старение

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с «Москвой 24» поделилась мнением, что при правильном питании и уходе за иммунной системой старение может наступить после 65 лет.

Ранее доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова рассказала РИА Новости, что процессы старения на клеточном уровне начинаются уже после 25 лет, тогда же закладываются основы некоторых хронических заболеваний.

По словам Лапы, старение начинается у всех по-разному и зависит от многих факторов: питания, генетики, образа жизни. Показателем старения является иммунная система, а маркером — кожа. Существуют приборы, которые могут показать физиологический, биологический и фактический возраст. И эти показатели будут зависеть от того, как человек заботится о своем здоровье.

Лапа отметила, что важно уделять внимание когнитивным функциям, которые влияют на продолжительность жизни. Также специалист предостерегла от излишней нагрузки на суставы и рекомендовала придерживаться нормы в две тысячи шагов.