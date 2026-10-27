Терапевт Лапа отметила, что постоянная усталость и сонливость могут указывать на дефицит йода

Дефицит йода в организме нарушает работу щитовидной железы и метаболизм. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, щитовидная железа регулирует гормональные процессы, отвечающие за усвоение белков и углеводов. Нехватка йода может привести к развитию гипотиреоза и тиреотоксикоза, а также спровоцировать проблемы с весом. Наряду с йодом для правильного обмена веществ необходим витамин D.

К ключевым проявлениям дефицита микроэлемента терапевт отнесла постоянную усталость, сонливость и общую слабость. Лапа добавила, что у детей нехватка йода нередко вызывает головокружение и по симптоматике напоминает анемию.