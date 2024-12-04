Терапевт Лапа: обструкция дыхательных путей может указывать на наличие микоплазменной пневмонии

В России фиксируется рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Это связано с тем, что она передается воздушно-капельным путем, а некоторые пациенты, не подозревая о болезни, продолжают ходить на работу. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в интервью радио Sputnik .

По словам доктора, первые симптомы микоплазменной пневмонии схожи с ОРВИ — незначительное повышение температуры, першение в горле, кашель, иногда диарея. На пятый-седьмой день появляется обструкция дыхательных путей и боли в нижней части легких.

При наличии этого признака необходимо незамедлительно обратиться к врачу и провести полное обследование, чтобы диагностировать болезнь. При отсутствии лечения простейшие микроорганизмы живут до полугода и повышают риски обострения хронических и аутоиммунных заболеваний, резюмировала Лапа.