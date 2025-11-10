Терапевт Ладыгина рекомендовала ужинать не позднее чем за три часа до сна

Врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина в разговоре с «Известиями» опровергла миф о вреде еды после шести часов вечера. Она подчеркнула, что важен не столько час приема пищи, сколько промежуток времени до отхода ко сну.

«Для нормализации пищеварения желательно делать последний прием пищи не позднее чем за три часа до сна», — отметила Ладыгина.

Врач подчеркнула, что рекомендации часто носят индивидуальный характер, поскольку нет двух одинаковых организмов. Ладыгина объяснила, что людям с нарушенной толерантностью к глюкозе может быть полезен легкий перекус перед сном, например, одно-два вареных яйца или горсть орехов. Также женщинам в период грудного вскармливания можно добавлять прием пищи перед сном или даже ночью.

Врач отметила, что ужин должен быть белковым, с углеводами в виде некрахмалистых овощей. Общая порция — до 350 грамм. Если же после употребления сладкого или фастфуда совершить прогулку, энергия, полученная из глюкозы, не уйдет в жировое депо.