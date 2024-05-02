Терапевт Ладыгина посоветовала есть тыквенные семечки, чтобы снизать риск развития рака | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 14:47 Терапевт Ладыгина посоветовала есть тыквенные семечки, чтобы снизать риск развития рака

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Регулярное употребление некоторых продуктов способно снизить риск развития онкологических заболеваний, одним из таких — являются тыквенные семечки. Об этом Lenta.ru рассказала терапевт Екатерина Ладыгина.

По ее словам, в семечках тыквы содержится кукурбитацин. Он способствует уменьшению воспаления и дегенерации хрящей, ослаблению атрофии мышц скелета, защите от ишемической болезни и гипертрофии сердца, которые вызывает повышенное давление.

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Кроме того, тыквенные семечки снижают риск развития деменции и спасают от плохого настроения. Однако врач посоветовала не злоупотреблять ими. Достаточно добавлять в рацион несколько семечек в день или заправлять салат малом из них, отметила Общественная Служба Новостей.

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