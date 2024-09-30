Терапевт Квасова: на замедление метаболизма в период менопаузы оказывает влияние снижение уровня эстрогенов

Терапевт-эндокринолог медицинского центра «Неболит» Анастасия Квасова объяснила, почему с наступлением менопаузы у женщины возрастает риск патологического набора веса. Слова медика передала «Вечерняя Москва».
Как пояснила специалист, на метаболические процессы у женщины в этот период оказывает влияние снижение уровня эстрогенов.
«Замедление метаболизма начинается задолго до климакса. С 27 лет и каждые пять лет скорость обмена веществ снижается на 10%», — отметила Квасова.
Терапевт также добавила, что увеличение массы тела и отложение жира становятся частичной компенсацией недостатка гормонов, которые производятся яичниками.
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