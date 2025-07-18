Терапевт Кузьменко предложил работодателям организовать вакцинацию сотрудников от менингита

По данным СМИ, в первые пять месяцев 2025 года зафиксировано 1266 случаев заражения менингококковой инфекцией, из которых 948 — среди взрослых, что на 260 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кузьменко отметил, что вакцинация — это самый эффективный способ предотвратить распространение инфекции. Врач предложил работодателям организовать вакцинацию для своих сотрудников, поскольку вакцина от менингококковой инфекции не входит в обязательный календарь прививок и делается по эпидемиологическим показаниям.

Кузьменко подчеркнул, что информирование населения о вакцинации должно быть грамотным и эффективным.

«Если мы вот так вот хотим пофантазировать и привлечь внимание людей к тому, чтобы они, например, от менингококка вакцинировались сами, то информирование по громкой связи в метро, в общественном транспорте — неплохая идея», — подытожил эксперт.