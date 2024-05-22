Терапевт Куприна посоветовала открывать купальный сезон при температуре воды от +18 градусов

Врач посоветовала заходить в воду с температурой не менее +18 градусов. Воздух при этом должен прогреться до +22 градусов.

Безопасными являются только специально отведенные в реках или озерах места, напомнила специалист. Однако детям младше двух лет лучше вообще избегать плавания в открытых водоемах. Отличный вариант для малышей — надувной бассейн на берегу.