Терапевт Кухтина рассказала, что мороженое помогает облегчить боль в горле

Мороженое — не только вкусный десерт, но и средство для облегчения симптомов некоторых заболеваний. Терапевт, нефролог Алина Кухтина рассказала KP.RU , что холодные продукты могут ускорить процесс восстановления.

Врач отметила, что мороженое может быть полезно после удаления зубов или миндалин. Однако она предостерегла от злоупотребления этим методом.

При ангине, вызванной определенными вирусами, такими как герпесвирус, энтеровирусы, вирусы Коксаки или эховирусы, мороженое помогает уменьшить воспаление и облегчить боль.

Тем не менее врач подчеркнула, что мороженое следует употреблять умеренно и только после консультации с медицинским специалистом, так как оно может вызвать проблемы при наличии индивидуальных противопоказаний.

Кухтина также рекомендовала обратиться к врачу при частых симптомах простуды после переохлаждения, чтобы проверить наличие хронических очагов инфекции.