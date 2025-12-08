Терапевт Крупенин отметил, что отказ от использования шапки зимой может привести к отиту и ангине

Зимой многие игнорируют необходимость носить головные уборы, подвергая себя серьезным рискам здоровья. Врач-терапевт Святослав Крупенин в интервью «Газете.Ru» пояснил, чем опасно пренебрежение шапкой в холодное время года.

По словам специалиста, переохлаждение ведет к снижению иммунитета, головным болям, проблемам с волосами и даже таким осложнениям, как отиты, гаймориты и ангины. Особое внимание врач уделил влиянию холода на слуховые органы: отсутствие головного убора повышает вероятность воспаления уха, написал «Абзац».

Также доктор развенчал миф о защитных свойствах длинных волос, подчеркнув, что спасти уши способна лишь шапка. По мнению эксперта, отказываться от шапки зимой — значит осознанно идти на ухудшение состояния волос и организма в целом.

Крупенин уточнил оптимальные условия для обязательного ношения шапки: температура воздуха ниже нуля градусов и наличие ветра или повышенной влажности требуют обязательного покрытия головы.