Терапевт Космынин призвал кататься на ватрушке только в шлеме и плотной одежде

Катание на тюбинге с горки может быть увлекательным, но в то же время травмоопасным занятием, поскольку ватрушка не оснащена тормозами и рулем. Врач-терапевт Евгений Космынин поделился с aif.ru советами, как сделать спуск более безопасным.

По словам эксперта, важно следовать основному правилу: на одной ватрушке должен быть только один человек.

«Катайтесь только в шлеме и плотной одежде, которая защищает от ссадин», — призвал медик.

Кроме того, доктор отметил, что использование поврежденной или деформированной ватрушки может быть крайне опасно, так как она может внезапно лопнуть. Поэтому перед каждым спуском необходимо проверять состояние тюбинга, добавил сайт KP.RU.