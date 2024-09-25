Терапевт Корсева: осенью стоит сделать прививку от клещевого энцефалита

Терапевт Екатерина Корсева перечислила прививки, которые необходимо сделать в осенний период. Врач посоветовала обратить внимание на вакцинацию от клещевого энцефалита, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, более лояльная схема предполагает первое введение препарата именно осенью. Повторный визит в поликлинику нужно запланировать на весну.

«И уже после второй дозы — через две недели — мы можем спокойно отправляться в регионы, где возможен контакт с клещом», — отметила Корсева.

Она также рекомендовала провести вакцинацию детей от ротавирусной инфекции. Малыши очень серьезно переносят данное заболевание, напомнила терапевт.

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