Терапевт Корсева: осенью стоит сделать прививку от клещевого энцефалита

Терапевт Екатерина Корсева перечислила прививки, которые необходимо сделать в осенний период. Врач посоветовала обратить внимание на вакцинацию от клещевого энцефалита, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

По словам эксперта, более лояльная схема предполагает первое введение препарата именно осенью. Повторный визит в поликлинику нужно запланировать на весну.

«И уже после второй дозы — через две недели — мы можем спокойно отправляться в регионы, где возможен контакт с клещом», — отметила Корсева.

Она также рекомендовала провести вакцинацию детей от ротавирусной инфекции. Малыши очень серьезно переносят данное заболевание, напомнила терапевт.