Терапевт Кондрахин: заморозка мяса может привести к изменению его вкуса

Многие считают заморозку удобным способом хранения продуктов, но не вся еда сохраняет полезные свойства после воздействия низких температур. Заморозка позволяет продлить срок хранения продуктов, однако при этом сокращаются их полезные качества. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, это происходит из-за того, что образующиеся в морозильной камере кристаллы воды разрушают структуру продукта, изменяя его вкусовые свойства и уменьшая количество полезных компонентов, отмечает газета «Петербургский дневник».

Не рекомендуется замораживать мясо, овощи с высоким содержанием воды (кабачки, огурцы, картофель, лук), фрукты (яблоки, груши) и молочные продукты. Доктор отметил, что хотя заморозка может продлить срок годности продукта, она также может изменить его вкусовые качества настолько, что он станет неприятным для употребления.