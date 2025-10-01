Терапевт Кондрахин заявил, что способность адаптироваться к стрессу является ключом к долголетию

Организм современного человека вынужден регулярно справляться со стрессом и перерабатывать большие объемы информации вследствие процессов урбанизации. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии имени Н.И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин в интервью радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, управление стрессом является необходимой формой адаптации к условиям городской среды. Несмотря на возможность избежать городских нагрузок, переезжая в менее населенные районы, большинство людей стремится именно туда, где ощущается постоянное давление внешней среды.

Именно необходимость постоянной адаптации поддерживает жизненный тонус организма, поскольку, как отметил философ Фридрих Ницше, все, что не убивает, делает нас сильнее, заключил Кондрахин.