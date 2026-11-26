Оптимальный уровень влажности в жилом помещении должен составлять от 40% до 60%. Об этом ОТР рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, пересушенный воздух лишает слизистые оболочки естественного защитного барьера и повышает риск заболеть. Дефицит влаги также провоцирует заложенность носа, головную боль, першение в горле и сухость кожи.

Для поддержания микроклимата врач посоветовал регулярно проветривать комнаты, проводить влажную уборку или ставить емкости с водой у батарей. Оптимальная температура в помещении составляет +20…+22 градуса.

Кондрахин предостерег и от избытка влаги, так как сырость создает условия для размножения бактерий и плесени. По этой причине медик рекомендовал не оставлять работающий увлажнитель на всю ночь.