Терапевт Кондрахин: сухой воздух в квартире повышает риск заражения инфекциями

С началом отопительного сезона воздух в квартирах становится критически сухим. Влажность ниже 40% негативно отражается на состоянии волос и кожи, рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с сайтом «Москва 24» .

Кроме того, сухая слизистая повышает риск заражения различными инфекциями. Регулярные проветривания и увлажнитель помогут исправить ситуацию.

Ежедневное протирание пыли или генеральная уборка раз в неделю благоприятно скажутся на устойчивости организма к сезонным заболеваниям, добавил врач.