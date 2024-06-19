Терапевт Кондрахин рассказал, как паломникам спастись от теплового удара в Мекке

В Саудовской Аравии паломники скончались во время хаджа из-за теплового удара. Как избежать его в жару, «Ридусу» рассказал терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

Он объяснил, что первое правило при высоких температурах — это пить как можно больше воды. Она поможет охладить организм, выходя вместе с потом.

«Для этого нужно пить через каждые пять минут маленькими глотками. Водичка должна быть всегда с собой, и должна быть обычно теплой, потому что холодная вода не усваивается быстро», — отметил врач.

Кроме того, он посоветовал выбирать правильную одежду. В жару нужно выбирать наряд только из натуральных тканей. Наконец, важно накрыть голову и минимизировать количество движений, чтобы не перегревать организм еще сильнее.