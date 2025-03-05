Терапевт Кондрахин рассказал, что говяжья печень хорошо разжижает кровь

Какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы сделать кровь более жидкой, и чего следует избегать? На эти вопросы ответил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

В организме человека уже есть свертывающие и антисвертывающие системы, которые находятся в балансе. Однако при некоторых патологических состояниях кровь становится густой, и тогда нужно включить в свой рацион разжижающие продукты. Одним из таких веществ является салициловая кислота. Ее много в малине, поэтому регулярное употребление этой ягоды может помочь сделать кровь более жидкой и текучей.

Кроме того, разжижающим эффектом обладают говяжья печень, содержащая гепарин. Кондрахин подчеркнул важность поддержания водного баланса, поскольку недостаток жидкости в организме приводит к загустению крови. Ключевой продукт, который нужно использовать для разжижения крови — это вода.

Кондрахин также назвал продукты, которые сгущают кровь. К ним он отнес мясо, соленое и сладкое. Если употреблять эти продукты в небольших количествах, серьезных проблем со здоровьем не возникнет.