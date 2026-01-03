Терапевт Кондрахин рассказал об опасности старых книг для здоровья

Старые книги могут представлять угрозу для здоровья человека, сообщил терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с « Абзацем ».

Как пояснил медик, зачастую в бумаге заводятся книжные клещи. Они выделяют продукты жизнедеятельности, которые являются сильными аллергенами. Эти частицы попадают в легкие при открытии книги или просто при ее нахождении в помещении.

«У нас могут быть хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей: риниты, бронхиты. Мы будем находиться в состоянии постоянного напряжения, кашля. Мы просто будем постоянно болеть и думать, что же с нами происходит. На самом деле проблема как раз в книгах», — пояснил врач.

Для предотвращения размножения клещей некоторые специалисты рекомендуют замораживать старинные книги после покупки, так как клещи погибают при низких температурах.