Терапевт Кондрахин предупредил о рисках купания в холодной воде в жару

Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с RT , почему не стоит купаться в водоемах в жаркую погоду до открытия купального сезона.

По словам специалиста, в настоящее время вода еще недостаточно теплая для безопасного купания.

«Если организм не подготовлен, в воду лучше не соваться. Достаточно помочить ручки, ножки и тело, но не лезть купаться», — отметил врач.

Кондрахин подчеркнул, что резкий контраст температуры может быть опасен для организма. Среди последствий — серьезный стресс, вплоть до гипертонического кризиса.