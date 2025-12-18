Терапевт Кондрахин предупредил, что высокая умственная нагрузка может вызвать заболевания сердца
Длительная умственная работа способна привести к гипертонии, аритмии и ишемии сердца. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», как интенсивная мозговая деятельность воздействует на сердечно-сосудистую систему и можно ли предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Доктор пояснил, что болезни сердца не возникают напрямую из-за работы мозга. Однако чрезмерная умственная нагрузка может запустить цепочку изменений в организме, которые в итоге приведут к серьезным недугам.
«При высокой и постоянной умственной нагрузке ЦНС (центральная нервная система) находится в напряжении, что увеличивает кровообращение и выработку гормонов стресса», — отметил Кондрахин.
В результате человек может столкнуться с синдромом хронической усталости, который перегружает организм и вызывает проблемы с сердцем: аритмию, артериальную гипертензию, скачки давления.
Чтобы снизить риск развития болезней сердца при повышенных умственных нагрузках, терапевт рекомендует комплексный подход: увеличить физическую активность и нормализовать рацион питания, минимизировав количество соли, сахара, животных жиров и быстрых углеводов.