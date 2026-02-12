Терапевт Кондрахин предупредил, что общая посуда в офисе может стать источником кишечных инфекций и гепатита А

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил «Абзац» , что использование общей посуды в офисах сопряжено с рисками для здоровья. По его словам, такая посуда может стать источником заболеваний из группы кишечных инфекций, а также гепатита А и туберкулеза.

Кондрахин подчеркнул, что общая посуда — тарелки, вилки, чашки, ложки — может способствовать передаче болезней, которые распространяются воздушно-капельным, фекально-оральным и бытовым путем.

«Общая посуда в офисах — это потенциальные риски переноса заболеваний кишечных и вирусных инфекций», — отметил врач.

Для снижения рисков инфекций терапевт рекомендовал использовать в офисах посудомоечные машины, так как высокая температура в них способна уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Однако самым надежным способом защиты от заболеваний остается использование личных столовых приборов и тщательное слежение за их чистотой.