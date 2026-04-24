Терапевт Кондрахин посоветовал снизить активность при падении атмосферного давления

Резкое изменение атмосферного давления может вызывать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом».

Специалист посоветовал при проявлении симптомов недомогания снизить нагрузку на организм.

«Чтобы купировать негативные эффекты от понижения атмосферного давления, следует снизить психологическую и физическую активность», — пояснил Кондрахин.

Терапевт также подчеркнул, что изменение атмосферного давления не отразится на здоровом человеке, так как организм сам нивелирует такие эффекты.

