Терапевт Кондрахин отметил, что к учащенному пульсу могут привести недостаток кислорода или изменения в питании

Учащенный пульс в состоянии покоя может сигнализировать о различных проблемах со здоровьем, начиная от эмоциональных переживаний и заканчивая серьезными заболеваниями. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал о возможных причинах такого состояния.

Эксперт отметил, что к повышению пульса могут привести различные факторы, например, недостаток кислорода или изменения в питании. «Может быть эмоциональное какое-то переживание, недостаточность кислорода. Зашел в помещение, а кислорода не хватает, и пульс повышается», — пояснил он.

Кардиолог подчеркнул, что некоторые люди могут жить с повышенным пульсом постоянно, не замечая этого. Тем не менее, если человека беспокоит его пульс, это уже является поводом для обращения к врачу.