Терапевт Кондрахин объяснил симптомы простуды без температуры

Кашель, насморк, боль в горле и слабость без повышенной температуры не всегда говорят о простуде или ОРВИ. Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин связал такие симптомы с сезонной перестройкой организма и стрессом, передает «Вечерняя Москва» .

Осенью организм переходит в режим энергосбережения: замедляется метаболизм и снижается активность. По словам врача, эта перестройка помогает подготовиться к зиме, но может сопровождаться ощущением слабости и недомогания.

Кондрахин отметил, что состояние усугубляет стресс. При постоянном напряжении организм вырабатывает избыток кортизола, из-за чего может снижаться естественная защита. В результате появляются кашель, насморк, боль в горле и общая слабость.

Сухость во рту и горле также не обязательно указывает на инфекцию. Врач подчеркнул, что при заболевании организм обычно реагирует жаром, лихорадкой или ознобом. Если температуры нет, неприятные симптомы могут иметь причины, не связанные с простудой.

Терапевт рекомендовал поддерживать режим отдыха, избегать переутомления и внимательнее относиться к самочувствию. При затяжных или усиливающихся симптомах следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.