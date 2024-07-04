Терапевт Кондрахин напомнил, что кондиционер может стать причиной болезни

Кондиционер в жару может стать настоящим спасением, однако устройство может также стать причиной болезни. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Он отметил, что находиться опасно только в зоне активной работы бытового прибора. Стоя под потоками холодного воздуха, человек может заболеть.

«В такую жару можно заболеть простудой и даже пневмонией. А получается это очень просто: когда холодный воздух окутывает человека, он его вдыхает, и для организма это становится большой задачей. Воздух должен постоянно согреваться», — объяснил врач.

Он добавил, что постепенно человек замерзает и даже сам этого не замечает. Поэтому врач посоветовал устанавливать температуру меньше не более, чем на пять градусов, по сравнению с уличной.