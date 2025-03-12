Терапевт Кондрахин: ком в горле может появляться на фоне невроза

Ком в горле может быть связан с неврозом, заболеваниями лор-органов или проблемами с пищеводом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Как объяснил доктор, из-за стресса мышцы глотки могут спазмировать, вызывая неприятные ощущения. Как правило, все нормализуется, когда психологическое состояние приходит в порядок. Успокоительные препараты, назначенные врачом, могут помочь справиться с этой проблемой.

Кроме того, ком в горле бывает вызван болезнями лор-органов и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Это происходит, когда кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Человек чувствует жжение и ком в горле.

В таких случаях стоит обратиться к терапевту. Врач проведет диагностику и при необходимости направит к узкому специалисту для получения лечения, подчеркнул Кондрахин.