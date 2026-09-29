Терапевт Кондрахин дал советы, как не заболеть в холодной квартире до отопления

Осенью, до включения центрального отопления, в квартирах становится холодно, из-за чего повышается риск простуды. Как не заболеть, пока в домах не дали тепло, «Вечерней Москве» рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Чтобы избежать проблем со здоровьем при наступлении холодов, врач Кондрахин советует плотно закрыть шторы от сквозняков и использовать кондиционер для обогрева до 24–25 градусов. Кровь приливает к конечностям, создавая комфорт. Кровать стоит заранее прогреть грелкой, а ноги держать в теплых носках, так как они остывают быстрее всего.

Врач рекомендует современные обогреватели, но на ночь с ними нужно открывать окно, чтобы избежать духоты и головной боли.

В России тем временем зафиксирован скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом — число заболевших за последние недели выросло на 34 процента.