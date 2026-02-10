Терапевт Кондрахин дал рекомендации по организации уборки снега на участке без вреда для здоровья

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин поделился с RT рекомендациями по организации уборки снега на участке без вреда для здоровья.

Специалист подчеркнул, что во время уборки снега активно работают мышцы, что приводит к выделению большого количества тепла.

«Одежда должна быть теплой, но такой, чтобы при этом не перегреться», — отметил Кондрахин.

Он рекомендовал выбирать одежду с нижним слоем из хлопчатобумажной ткани, которая эффективно впитывает влагу и отводит ее от тела.

По окончании работы важно сразу же уйти в теплое место и переодеться.

«После того как мы отработали, надо немедленно уйти в теплое пространство и переодеться. Потому что опасно быть мокрым на холоде», — пояснил терапевт.

Кондрахин также обратил внимание на важность правильного выбора инструмента для уборки снега и техники движений. Лопата должна быть удобной, а нагрузка при работе должна приходиться на ноги, а не на спину.