Терапевт Кириченко указала на возможность предотвратить гипертонию на ранних этапах

Показатели артериального давления выше 140/90 свидетельствуют о повышенном риске для здоровья, предупредила терапевт Алина Кириченко в беседе с сайтом Здоровье Mail .

Специалист указала на возможность избежать прогрессирования болезни на начальных стадиях. Она посоветовала пересмотреть образ жизни. Так, важно сократить употребление поваренной соли до пяти граммов в сутки.

Врач также посоветовала следить за массой тела: потеря веса на 5-10 килограммов способна снизить артериальное давление примерно на такую же величину. Полезно включить физическую активность в повседневную жизнь, уделяя ходьбе хотя бы полчаса ежедневно пять раз в неделю.