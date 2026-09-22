Терапевт Каландия предупредил об опасности работы при гриппе

Снижение температуры после лекарства не означает, что грипп отступил: организму по-прежнему нужны отдых и восстановление, сообщил терапевт Шота Каландия, пишет Life.ru .

Жаропонижающие уменьшают лихорадку и боль, но не останавливают инфекцию. При температуре растет нагрузка на организм, а недостаток жидкости может вызвать обезвоживание, слабость и головокружение. Физическая активность особенно опасна для людей с болезнями сердца и легких.

Удаленная работа также может помешать восстановлению. Головная боль, ломота и усталость снижают концентрацию, а работа за компьютером лишает человека необходимого отдыха. Кроме того, после приема лекарства больной может продолжать выделять вирус и заражать окружающих.

Грипп способен вызвать пневмонию, обострение хронических болезней и в редких случаях миокардит. Каландия посоветовал не сочетать несколько средств от простуды из-за риска передозировки парацетамола. Беременным, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом следует быстрее связаться с врачом.

«Возвращаться к обычным делам стоит постепенно, когда самочувствие в целом улучшается и температура остается нормальной не менее суток без жаропонижающих. Это минимальный ориентир, а не признак полного восстановления», — подчеркнул Каландия.