Терапевт Каландия назвал сентябрь лучшим временем для прививки от гриппа

Терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия рекомендовал проверить прививочный статус перед осенне-зимним сезоном. В первую очередь он посоветовал вакцинироваться от гриппа, сообщает RT .

Каландия обозначил, что вакцинация от гриппа снижает риск тяжелого течения инфекции и осложнений. Прививку рекомендуется делать ежегодно: состав вакцин обновляют с учетом циркулирующих вариантов вируса.

Врач назвал сентябрь и октябрь оптимальным временем для вакцинации. Иммунный ответ формируется за две-три недели, однако привиться можно и после начала сезонного роста заболеваемости.

Каландия посоветовал не откладывать вакцинацию пожилым людям, беременным, детям и пациентам с хроническими болезнями сердца, дыхательной системы и сахарным диабетом. Также он рекомендовал обсудить с врачом прививку от пневмококковой инфекции, которая может вызвать пневмонию, менингит и отит.

Осенью стоит проверить срок ревакцинации от дифтерии и столбняка. Взрослым ее проводят каждые десять лет после последней прививки. Если данные неизвестны, врач рекомендовал свериться с прививочным сертификатом или меддокументацией.