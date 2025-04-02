Различные напитки могут оказывать влияние на здоровье и внешний вид человека. Врач-терапевт и гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал «Газете.Ru» о самых полезных из них.

Прежде всего специалист посоветовал пить достаточно обычной воды, поскольку она помогает поддерживать здоровье организма в целом. Также он отметил пользу натуральных свежевыжатых соков, каждый из которых обладает уникальными полезными свойствами. Например, черничный сок полезен для зрения, гранатовый положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а свекольный помогает выводить тяжелые металлы.

Каландия также подчеркнул пользу зеленого чая с антиоксидантами, замедляющими старение, и натурального кофе, содержащего кофеиновую кислоту. Она стимулирует выработку коллагена, благодаря которому кожа остается упругой и эластичной. Кроме того, кофе содержит антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов.

Еще одним полезным напитком врач назвал какао. Оно содержит пантотеновую кислоту, препятствующую обезвоживанию кожи, и фолиевую кислоту, стимулирующую выработку коллагена.

Перед употреблением любых напитков следует проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать возможных противопоказаний.