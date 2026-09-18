Терапевт Ярцева рассказала, что должно входить в состав офисной аптечки

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала о том, что должно входить в состав офисной аптечки. Специалист подчеркнула, что на рабочем месте обязательно должны присутствовать салфетки с нашатырным спиртом, антигистаминные препараты для борьбы с аллергией и успокоительные средства.

Эксперт отметила, что любому коллективу необходимы обезболивающие и жаропонижающие лекарства на основе парацетамола или ибупрофена, так как у сотрудников может начаться головная боль из-за накопившейся усталости или стресса. По ее словам, никто не застрахован от внезапного повышения температуры, которую потребуется экстренно снизить, поэтому важно также иметь под рукой градусник.

Кроме того, терапевт посоветовала держать в офисе тонометр и препараты с действующими веществами моксонидин или каптоприл на случай резкого скачка давления у кого-то из коллег. Для стабилизации эмоционального состояния стоит запастись успокаивающими средствами, например валокордином. Также необходим нашатырный спирт, поскольку случаи падения в обморок не являются редкостью, особенно среди женщин. В настоящее время в аптеках продаются специальные салфетки, уже пропитанные раствором аммиака, что делает их применение очень удобным.