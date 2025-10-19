Терапевт Якимова рассказала, что дефицит меди может привести к анемии

Врач-терапевт Анастасия Якимова из Красногорской больницы в интервью РИА «Новости» обратила внимание на признаки нехватки меди в организме.

Среди симптомов доктор выделила хроническую усталость и слабость, проблемы с нервной системой, а также снижение иммунной защиты.

«Медь — жизненно важный микроэлемент, который участвует в работе ферментов, усвоении железа, формировании соединительной ткани, синтезе нейротрансмиттеров и поддержании иммунитета», — цитирует специалиста «Свободная Пресса».

Также дефицит меди может привести к анемии и хрупкости костей и суставов. В группе риска — пациенты с проблемами ЖКТ, веганы и пожилые люди, добавила Якимова.