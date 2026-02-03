Терапевт Якимова отметила, что холодный душ может помочь укрепить иммунитет
Врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Анастасия Якимова рассказала РИА «Новости», что кратковременные процедуры с холодным душем могут положительно влиять на иммунную систему и повышать устойчивость к простудным заболеваниям.
По словам специалиста, такие процедуры должны быть короткими и их следует вводить постепенно. Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что повышает бодрость и работоспособность.
«Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям», — передает слова эксперта сайт URA.RU.
Якимова подчеркнула, что контакт с холодной водой улучшает кровообращение, однако при этом важно не злоупотреблять временем под холодным душем и не приступать к закаливанию резко. Длительное охлаждение организма может привести к спазму сосудов, нарушению сердечного ритма и обострению хронических заболеваний.
Среди противопоказаний — патологии сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, острые инфекционные заболевания и воспалительные процессы, подчеркнула доктор.